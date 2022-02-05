В Самаре в рамках акции «Вторсырье на благотворительность» сегодня работали 11 пунктов приема

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В Самаре продолжается реализация волонтерского экологического проекта: в рамках акции «Вторсырье на благотворительность» сегодня работали 11 пунктов приема



В результате только одной акции «Вторсырье на благотворительность» в среднем вывозится на переработку 6-7 тонн. А за 4 года реализации проекта собрали уже более 330 тонн вторсырья, из которых порядка 160 тонн за прошлый год.



Сортировка отходов становится обязательной частью жизни современного человека, который заботится о состоянии окружающей среды. Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Такую инициативу поддерживает и Самара, и в конце прошлого года для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Фото: администрация Самары