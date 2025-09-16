136

В Самаре в районе дома № 127 по улице Аэродромной установили павильон остановки общественного транспорта. С просьбой о его установке к главе города Самара Ивану Носкову обратилась инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 во время его последнего рабочего выезда в Советский район.



Остановочный павильон установлен на предварительно устроенное бетонное основание, примыкающее к тротуару и бордюру, закреплен анкерными болтами. При его проектировании были учтены параметры территории, в том числе небольшая ширина тротуара. Габариты конструкции – 2,5x1,5x2,4 м, с учетом топонимики улицы павильон имеет декоративные элементы в форме самолета Ил-2.



Также рядом с новым остановочным павильоном по поручению главы города Самара Ивана Носкова начался текущий ремонт лестниц, в следующем году там будут установлены пандусы.



«Раньше у нас не было остановочного павильона, стояла лишь неприметная лавочка, ждали транспорт просто стоя на тротуаре. Теперь можно укрыться от дождя, а те, кто ждет автобуса, наконец не будут мешать прохожим», – отметил местный житель Антон Гутовский.



Отметим, что через данный остановочный пункт проходят автобусы муниципального маршрута № 70, городские трамваи №№ 3, 4, 11, а также ряд межмуниципальных автобусов.



Напомним, глава города Самары регулярно организует рабочие объезды районов областного центра, в том числе по вопросам, поступающим к нему через личную страницу в социальнойсети «ВКонтакте». Записаться на личный прием к Ивану Носкову можно через Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации г.о. Самара по адресу: ул. Красноармейская, 17 (кабинет № 1) или по телефону 8 (846) 332-30-77.

Фот: администрация Самары