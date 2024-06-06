В Самаре в почтовое обращение вышла марка «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина»

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На почтовой марке, выпущенной совместно с республикой Беларусь тиражом 120 000 экземпляров номиналом 50 руб., изображены фрагмент картины Петра Кончаловского «Пушкин, сочиняющий стихи», обложка книги и иллюстрация к роману «Евгений Онегин».

Дополнительно к марке изготовлены штемпеля специального гашения для многих российских городов, в том числе Самары.

Поставить оттиск штемпеля первого дня на конверте с маркой все желающие могут 6 июня до 19:00 в почтовом отделении 443010 в Самаре на ул. Молодогвардейская, д. 142.

Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.