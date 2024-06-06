Я нашел ошибку
Главные новости:
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
В Царском Селе в Санкт-Петербурге перевернулся понтон, на котором находились 24 человека.
В Царском Селе в Санкт-Петербурге перевернулся понтон, на котором находились 24 человека
На Жигулевской ГЭС спасли лебедя
На Жигулевской ГЭС спасли лебедя
Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудников службы безопасности банка»
Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудников службы безопасности банка»
Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора
Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора
Летом возрастает опасность несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон
Летом возрастает опасность несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон
В Самаре в почтовое обращение вышла марка «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина»
В Самаре в почтовое обращение вышла марка «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина»
«Пушкинские дни»: в Самарской области пройдут праздничные мероприятия
«Пушкинские дни»: в Самарской области пройдут праздничные мероприятия
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в почтовое обращение вышла марка «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина»

6 июня 2024 10:59
68
В Самаре в почтовое обращение вышла марка «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина»

На почтовой марке, выпущенной совместно с республикой Беларусь тиражом 120 000 экземпляров номиналом 50 руб., изображены фрагмент картины Петра Кончаловского «Пушкин, сочиняющий стихи», обложка книги и иллюстрация к роману «Евгений Онегин».

Дополнительно к марке изготовлены штемпеля специального гашения для многих российских городов, в том числе Самары.

Поставить оттиск штемпеля первого дня на конверте с маркой все желающие могут 6 июня до 19:00 в почтовом отделении 443010 в Самаре на ул. Молодогвардейская, д. 142.

Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
2
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
5 июня 2024  21:46
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
899
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.
5 июня 2024  15:17
Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»
435
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города.
5 июня 2024  14:17
Вячеслав Федорищев поручил главе Самары разработать комплексный проект по благоустройству города
628
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
4 июня 2024  22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
679
Весь список