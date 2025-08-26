Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно
В ГД внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед 1 сентября
Правительство ждет профицита бензина на рынке уже в сентябре
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов
летом спрос на специалистов по посадке и сбору урожая вырос на 91% за год
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
26 августа 2025 09:27
101
28 августа (четверг) в 17.30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама» (12+). Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган.

Далеко не все знают, что Эльдар Рязанов имеет еврейские корни по материнской линии. Семья Шустерман переехала из прибалтийского городка Режица в Самару в годы Первой мировой войны. Дедушка режиссера, Моисей Яковлевич, на родине владел мебельным магазином, а в Самаре открыл конфетную фабрику. Мама режиссера, Софья Михайловна, приехала в Самару рожать первенца в 1927 году, зная, что семья окружит ее должной любовью и заботой. Рязанов любил самарских родственников и поддерживал с ними крепкую связь.

Происхождение имело большое значение для Эльдара Александровича. Неслучайно еврейская тема появляется в фильмах «Небеса обетованные» (1991, 18+), «Предсказание» (1993, 18+) и «Андерсен. Жизнь без любви» (2006, 16+). Однако сам Рязанов всегда считал себя советским человеком.

На лекции посетители прикоснутся к многовековой истории еврейского народа, окунутся в культуру и быт семейного уклада. Откуда пошла традиция матриархата и почему этот тип общественного строя до сих пор важен? Как еврейские мамы ведут хозяйство в традиционных общинах? Как взаимодействуют со своими детьми и воспитывают их? Чем еврейская мама отличается от русской? Юлия Коган расскажет о заботе и образовании, о кошерной кулинарии и атмосфере шаббата и, наконец, об отношениях в семьях евреев.

Встреча пройдет в формате беседы – гости смогут задать интересующие вопросы и порассуждать вместе с Юлией Коган о роли матери в семьях разных национальностей.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO4Zvy

