В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «С одного ракурса» Николая Фоменко

23 октября (четверг) в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «С одного ракурса» ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза журналистов России Николая Фоменко.

Название экспозиции выбрано не случайно, так как все фотографии Николай Пантелеевич сделал с одного ракурса – из окна своей квартиры. Эмоции мастера, наблюдающего за жизнью города и его жителей через объектив своей фотокамеры – вот чем щедро делится со зрителями Николай Пантелеевич посредством своих фотоснимков.

Все работы, а их будет представлено 38, в Доме журналиста экспонируются впервые.

Николай Пантелеевич Фоменко – член Союза журналистов России, организатор телевизионного вещания в Куйбышевской области, создатель и почетный президент ТРК «СКАТ», ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Самары. В июне этого года Николай Фоменко отметил свое 99-летие и был награжден Почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм».



Организаторы фотовыставки: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение СОО СЖР.

Начало мероприятия: в 12.00.

Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста

12+