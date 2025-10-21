Я нашел ошибку
Власти Самарской области оставили в программе капремонта дома с износом выше 70%
В Самаре обнаружили серьёзные превышения вредных веществ в воздухе в двух районах
В 2026 году жителям Самарской области пообещали качественные изменения в работе общественного транспорта
Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»
Разница в цене между комнатами и студиями достигла 2,5 раз и продолжает расти
Постоянным водителям такси снизят комиссию с 1 ноября
Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн
В Самаре выходит на новый этап ремонт улицы Дачной
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «С одного ракурса» Николая Фоменко

21 октября 2025 20:19
138
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «С одного ракурса» Николая Фоменко

23 октября (четверг) в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «С одного ракурса» ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза журналистов России Николая Фоменко.
Название экспозиции выбрано не случайно, так как все фотографии Николай Пантелеевич сделал с одного ракурса – из окна своей квартиры. Эмоции мастера, наблюдающего за жизнью города и его жителей через объектив своей фотокамеры – вот чем щедро делится со зрителями Николай Пантелеевич посредством своих фотоснимков.
Все работы, а их будет представлено 38, в Доме журналиста экспонируются впервые.
Николай Пантелеевич Фоменко – член Союза журналистов России, организатор телевизионного вещания в Куйбышевской области, создатель и почетный президент ТРК «СКАТ», ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Самары. В июне этого года Николай Фоменко отметил свое 99-летие и был награжден Почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Организаторы фотовыставки: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение СОО СЖР.
Начало мероприятия: в 12.00.
Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста

В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
190
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
186
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
367
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
415
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
461
