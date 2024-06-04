В Самаре участники X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ выступили перед бойцами СВО

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Сегодня, 4 июня, участник X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации Ансамбль песни и пляски Черноморского флота представил свою программу перед бойцами специальной военной операции, которые проходят реабилитацию клиническом санатории «Волга» в Самаре.



Программа под названием «Будущее Великой России» состояла из различных музыкальных произведений: от военно-патриотических композиций, вдохновлённых историей и духом защитников Отечества, до мировой классики и аранжировок народных песен и костюмированных хореографических постановок, передающих военные темы и образы.



Ансамбль песни и пляски Черноморского флота неоднократно выступали в зоне СВО для поддержания боевого духа военнослужащих, но выступление на сцене клинического санатория «Волга» для них стало большой честью и ответственностью. Каждый выход артистов на сцену – это дань уважения военнослужащим, выполняющим свой долг в условиях проведения СВО, отражение любви и преданности Родине.

«Большое спасибо артистам Ансамбля песни и пляски Черноморского флота за то, что подарили море позитивных эмоций нашим ребятам, которые находятся у нас на реабилитации. Все с восхищением принимают артистов, и, конечно, большая благодарность организаторам за то, что они подарили нам такой концерт», – выразила благодарность за организованный концерт и за внимание к военнослужащим Елена Гришакина, заведующая клубом филиала клинического санатория «Волга» ФГБУ СКК «Приволжский».



Отметим, что это не единственный концерт, который пройдет в рамках юбилейного Всеармейского фестиваля для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в Самарской области. Свои концертные программы также представят Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.



Фестивальные концерты продолжатся до 6 июня, а 8 июня состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации. Посетить концерты может любой желающий, вход на мероприятия – свободный! Подробная программа фестиваля – на сайте samaragdo.ru.



Также выступления можно посмотреть в группе во ВКонтакте https://vk.com/samaravoenfilm и там же проголосовать за понравившийся коллектив. Впервые в этом году проходит онлайн-голосование на приз зрительских симпатий фестиваля. По итогам 4 дней голосования определятся 4 финалиста, из которых 7 июня так же путем зрительского голосования будет определен победитель.



Организаторами фестиваля выступает Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: ФГБУ "Дом офицеров Самарского гарнизона"