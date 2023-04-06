В Самаре «Тотальный диктант» будет проводиться на 34 площадках

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В Самаре, как и по всей России, 8 апреля в 15:00 будет проводиться «Тотальный диктант».

«Тотальный диктант» – ежегодная общедоступная просветительская акция, которую реализуют в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). В 2023 году диктант состоится в 20-й раз. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.

Автором «Тотального диктанта – 2023» стал писатель, журналист, номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Василий Авченко известен по произведениям: «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» (в соавторстве с Алексеем Коровашко), «Дальний Восток. Иероглиф пространства» и т.д.

Традиционно участником просветительской акции станет Самарская областная универсальная научная библиотека. Чтецом на этой площадке будет известный российский режиссёр, педагог, художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Сергеевич Бокурадзе.

Кроме того, в отделе читальных залов областной научной библиотеки работает «Библиотека грамотности», которая поможет подтянуть знания по русскому языку детям и взрослым. Среди пособий и справочников «Русский язык в задачах и ответах» Бориса Нормана, «Сто текстов о языке» Ольги Ребковец, «Практическая этимология русского языка в образцах и задачах» Федора Абраменко, «Русский язык с енотами-полиглотами» и «Русский язык в котах» Анны Беловицкой и другие издания, выпущенные фондом «Тотальный диктант» совместно с издательским домом «Городец».

Самым занятым библиотека поможет не выходя из дома ознакомиться с новыми книгами по русскому языку, размещенными в «Виртуальном читальном зале» на сайте СОУНБ. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в «личном кабинете» и читайте самые новые справочники и пособия по теме: Наталья Фомина «Русский для тех, кто забыл правила»; Людмила Великова «Русский язык. Навигатор для старшеклассников, абитуриентов и всех, кто хочет писать грамотно». Книги 1 и 2 (по орфографии и пунктуации).

В Самарской области «Тотальный диктант» пройдет на 34 площадках.

Самара

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»

г. Самара, ул. Блюхера, д. 25, ауд. 202

Читает Ирина Александровна Липенская, директор Самарского регионального центра для одаренных детей

Самарская областная универсальная научная библиотека

г. Самара, проспект Ленина, д. 14 А

Читает Денис Сергеевич Бокурадзе, режиссер, художественный руководитель театра-студии «Грань», трижды номинант Российской Национальной премии «Золотая маска»

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» (Самарский филиал)

г. Самара, ул. Стара-Загора, 76, конференц-зал

Читает Анна Владимировна Синицкая, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и массовых коммуникаций СФ МГПУ

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева» (Самарский университет) (только для студентов университета)

г. Самара, ул. Лукачёва, 47, корпус 5, ауд. Л 5

Читает Надежда Алексеевна Илюхина, доктор филологических наук, профессор Самарского университета

Самарская областная библиотека для молодёжи Россия

г. Самара, пр. Ленина, д. 14

Читает Наталья Брониславовна Маркелова, актриса #САМ ''Доктор Чехов''

Библиотека № 15 СМИБС

г. Самара, ул. Республиканская, 59

Читает Татьяна Васильевна Наумова, педагог, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 120

Библиотека № 8 СМИБС

г. Самара, ул. Николая Панова, 30

Читает Игорь Игоревич Кузнецов, режиссер, автор проекта «Голоса пьес»

Библиотека № 21 СМИБС

г. Самара, ул. Г. Димитрова, 7

Читает Татьяна Анатольевна Богатырева, заведующий библиотекой № 21 CМИБС. Руководитель проекта «Поэтические этюды»

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской

г. Самара, ул. Маяковского, 19 / ул. Самарская 190Б

Читает Михаил Анатольевич Перепелкин, доктор филологических наук, профессор Самарского университета

ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"

г. Самара, ул. Льва Толстого, 47, ауд. 108

Читает Светлана Юрьевна Бакулина, и.о. ректора Самарского государственного социально-педагогического университета

Тольятти

Тольяттинский государственный университет, главный корпус

г. Тольятти, ул. Белорусская, д.14

Читает Михаил Михайлович Криштал, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Тольяттинского государственного университета

Тольяттинский государственный университет

г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2Г

Читает Штангрет Татьяна Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения г.о. Тольятти Многофункциональный молодежный центр Шанс

Тольяттинский экономико - технологический колледж

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г

Читает Мещерякова Нелли Арамовна, преподаватель скорочтения, мнемотехники и soft skills для компаний

ДК «Тольяттиазот»

г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 12

Читает Екатерина Ильюк, актриса и руководитель студии Молодежного театра Вариант

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

г. Тольятти, ул. Жукова, 52

Читают педагоги школы: Кузнецова Ирина Владимировна, Попель Анастасия Юлияновна, Бадер Олеся Павловна

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

г. Тольятти, ул. Тополиная, 49

Читают педагоги школы: Гусева Марина Леонидовна, Вартанова Екатерина Валериевна, Сапожкова Анна Сергеевна

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 60

Читают Педагоги школы: Курлыгина Елена Викторовна, Караваева Любовь Петровна, Байкина Светлана Алексеевна

Поволжская академия образования и искусства имени Святителя Алексия, митрополита Московского

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А

Читает Венгранович Марина Александровна, доктор филологических наук, доцент, проректор по научной работе Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского

Технопарк "Жигулевская долина"

г. Тольятти, Южное шоссе, 165, корпус 1.1

Читает Ольга Александровна Шкрыль, актриса драматического театра Колесо, лауреат губернской премии Самарская театральная муза

Библиотека Культурного Центра "Автоград"

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8

Читает Кириллова Мария Евгеньевна, мастер художественного слова, специалист отдела искусств Библиотеки Культурного Центра Автоград

Модельная библиотека «Для друзей» МБУК «Библиотеки Тольятти»

г. Тольятти, ул. Голосова, 20

Читает Елена Радионова, актриса драматического театра Колесо им. Г.Б. Дроздова, ведущий мастер сцены, лауреат премий Самарская муза и Волга театральная

Модельная библиотека "Фолиант" МБУК "Библиотеки Тольятти"

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 114

Читает Ольга Антипова, ведущая актриса театра Секрет

Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК г.о. Тольятти "Объединение детских библиотек"

г. Тольятти, ул. Горького, 42

Читает Андрей Набиев, председатель Территориального общественного самоуправления 18 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти

Детская библиотека №8 МБУК г.о. Тольятти "Объединение детских библиотек"

г. Тольятти, ул. Чайкиной, 71А

Читает Наталья Александровна Воробьева, психолог, арт-терапевт, член российской ассоциации арт-терапии, организатор книжного клуба «Книжки и кофе» г. Тольятти

Детская библиотека №6 МБУК г.о. Тольятти "Объединение детских библиотек"

г. Тольятти, ул. Носова, 21

Читает Евгения Кузнецова, кандидат искусствоведения, доцент, и.о. заведующего кафедрой изобразительного искусства Поволжской академии Святителя Алексия

Города и районы области

Сызранский филиал Самарского государственного технического университета

г. Сызрань, ул. Советская, 45

Читает Надежда Доронина, учитель, историк.

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город", корпус 2

Волжский район, мкр. Южный город, ул. Алабина, д. 40

Читает Таумов Ирбулат Джуламанович, учитель ЮНЕСКО, кандидат филологических наук, почетный работник общего образования РФ.

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина

г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд 1

Центральная городская библиотека им. И.Т. Комарова

г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.10

Читает Рябухина Надежда Викторовна, преподаватель русского языка и литературы Отрадненского нефтяного техникума

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина МБУК «МЦБС» м.р. Красноярский Самарской области

с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101

Читает Наталья Брониславовна Маркелова, актриса #САМ «Доктор Чехов»

Центральная библиотека

г. Кинель, улица Маяковского, д.72

Центральная районная библиотека МБУ «ЦБС» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области

с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 115

Читает Челикина Елена Анатольевна, учитель

Центральная межпоселенческая библиотека

с. Приволжье, ул. Мира, 11

Читает Луковкина Алевтина Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье.

Обшаровская сельская библиотека №1

с. Обшаровка, ул. Советская, д.91

Читает Михайлова Евгения Владимировна, преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум имени В.И. Суркова»

ВНИМАНИЕ! В большинстве случаев для участия в диктанте необходимо пройти регистрацию.

Зарегистрироваться на выбранной площадке можно на официальном сайте «Тотального диктанта».

Фото: минкульт СО