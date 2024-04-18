В Самаре стартует «ЗИМфест. Наследие модернизма»: первые открытые экскурсии пройдут сегодня

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Проект открывается сегодня 18 апреля серией бесплатных экскурсий.

«ЗИМфест. Наследие модернизма» охватит все сферы культуры и познакомит самарцев ближе с родным городом. Организаторы подготовили обширную публичную просветительскую программу из более 30 мероприятий — выставок, экскурсий, лекций, паблик-токов, концертов, литературных и театральных программ. Проект продлится до сентября и завершится ярким финалом.

«ЗИМфест. Наследие модернизма» проходит по инициативе и при поддержке концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея». Куратором проекта выступает историк архитектуры Армен Арутюнов.

«ЗИМфест» стартует 18 апреля и открывается серией бесплатных экскурсий, приуроченных ко Дню всемирного наследия, что символично, поскольку модернистские произведения архитектуры недооценены и сейчас больше всего нуждаются в популяризации.

Гости смогут бесплатно посетить авторские экскурсии, организованные «ЗИМ Галереей» и заново открыть для себя улицы Самары, пространство Музея имени Алабина и КРЦ «Звезда».

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