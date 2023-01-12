В Самаре  стартует первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в 2024 году

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В понедельник, 16 января, в Самаре стартует отбор общественных пространств в целях формирования перечня территорий для рейтингового голосования.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования территории-победители будут комплексно благоустроены с учётом мнения жителей в 2024 году.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства будут приниматься с 09:00 16 января до 17:00 30 января 2023 года тремя способами: устно, по телефону и на сайте https://dbe-samara.ru/.

Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет, преобразится территория или нет. Задача - сделать скверы, парки и бульвары для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан.

Сроки приема предложений:

Начало приема – 16.01.2023 с 9.00.

Окончание приема – 30.01.2023 до 17.00.

График приема письменных предложений:

Понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00.

Пятница – с 9.00 до 16.00.

График приема устных и электронных предложений:

Ежедневно, круглосуточно.

Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. Предложение должно содержать:

— фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;

— номер контактного телефона;

— наименование общественной территории.

Сроки рассмотрения предложений – в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений.

Прием предложений осуществляется в следующих формах:

- устная – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54;

- письменная – по почте (г.Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А, с пометкой «Комфортная городская среда»);

- электронная – на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара (https://dbe-samara.ru/).

Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2024 год здесь.

Фото: администрация Самары