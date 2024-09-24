В Самаре стартовало обучение по программе «Мама-предприниматель»

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В Самарской области проходит федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Обучающий 4-дневный курс для начинающих предпринимательниц уже прошел в Тольятти. На этой неделе основы бизнес-деятельности постигают участницы из Самары. Обучение проходит на площадке регионального центра «Мой бизнес».

Каждая из участниц узнает, как прокачать бизнес-идею или масштабировать действующий проект, какие меры господдержки помогут в развитии своего дела, как работать с маркетингом бизнеса и продукта, как финансово оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса и не только.

Как подчеркивал Губернатор Вячеслав Федорищев, поддержка бизнеса напрямую влияет на развитие региона и благополучие его жителей.

Проект «Мама-предприниматель» проходит в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития.

«Программа «Мама-предприниматель» проходит в Самарской области ежегодно и решает важную социальную задачу самореализации женщин, готовых создавать и развивать свое дело. Каждая участница получит ценные знания, упакует свой проект, получит обратную связь от экспертов и составит план поэтапного развития», – сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Образовательный проект «Мама-предприниматель» ежегодно помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело.

«Зимой я была в центре «Мой бизнес» на обучении, увидела брошюру с описанием программы и стало интересно – я же мама, и этот проект мне подходит! Я занимаюсь ландшафтным дизайном. Идей и задумок много, но с воплощением пока возникают сложности. На проекте и хочу научиться, как презентовать себя и свои услуги», – поделилась мама пятерых детей, участница программы «Мама-предприниматель» Светлана Малышева.

«Моему бизнесу - бренду детской одежды и аксессуаров – уже несколько лет. Но я решила, что учиться никогда не поздно – и вот я на проекте, – рассказала мама двоих детей Гузель Бикташева. – От участия жду новых знаний, новых знакомств, а также хочу проверить себя, свои силы».

Участницы из Тольятти по итогам образовательного интенсива презентовали свои бизнес-проекты, среди которых студия подкастов, клуб верховой езды, дизайнерское агентство, оригинальные проекты пошива, детские клубы и другие.

В региональном финале свои проекты представят победительницы городских этапов. Экспертная комиссия выберет финалисток, которые посоревнуются за главный приз – грант в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела. Региональный финал пройдет 30 сентября в Самаре. Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес - мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области