В Самаре стартовали работы по установке стелы «Город трудовой доблести» 

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Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Самаре 2 июля 2020 года Указом Президента страны Владимира Путина. Звание подчеркивает вклад нашего города в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Место для установки стелы, по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, летом 2020 года выбирали жители города и области. В общественном обсуждении приняло участие более 12 тысяч человек, больше всего голосов получила Аллея Трудовой Славы.

На Аллее Трудовой Славы стела появится в первой половине ноября. Она представит собой вертикальный элемент высотой порядка 26 метров, изготовленный из металла и стекла, обрамлять стелу по краям будут 10 пилонов.

Смысловое наполнение пилонов ранее обсуждали члены рабочей группы по установке Стелы «Город трудовой доблести» вместе с историками. Там предложено разместить информацию о памятных датах и основных событиях военных лет.

Фото: администрация Самары