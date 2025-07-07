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В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок

7 июля 2025 12:17
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В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок

Главы районов совместно с депутатами городской Думы, организациями, обслуживающими многоквартирные дома и площадки, оценивают целостность, безопасность конструкций, наличие у жителей согласованного проекта благоустройства территории и правильно оформленной заявки на участие в программах «Формирование комфортной городской среды» или «Народный бюджет Самарской области».

 1 июля в Октябрьском районе Самары в мониторинге принял участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев и глава района Сергей Радько. 

 Жители домов №30 и №25  по улице Ново-Садовой совместно с ТОС «№1» разработали проекты обновления существующих детской и спортивной площадок. В домах проживает большое число детей разного возраста, поэтому в проектах предусмотрено увеличение числа игровых элементов, спортивного оборудования, в том числе обновление хоккейной коробки и освещения. По поручению Дмитрия Яковлева, жителям помогут оформить заявку для участия в программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год. 

 Во дворе по ул. Ерошевского, 45, ул. Подшипниковой, 16 и 18, где в 2025 году выполнено комплексное благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», жители подняли вопрос некачественного содержания территории со стороны обслуживающей их дома организации.

«Во дворе установили современные детские и спортивные площадки на безопасном резиновом покрытии, отремонтировали дворовые проезды, расширили 

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