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В Самаре стартовал масштабный деловой форум «Мой бизнес 63. Время роста»

28 мая 2025 19:50
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Центральным событием первого дня форума стала пленарная сессия «Комплексный подход к развитию предпринимательства на территории Самарской области».

В среду, 28 мая, на площадке Дворца Спорта имени В. Высоцкого в Самаре стартовал масштабный форум «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства. Событие проводится ежегодно и объединяет активное бизнес-сообщество региона. 

Работу форума открыл губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды самым успешным представителям этого сегмента экономики. В своем выступлении Вячеслав Федорищев озвучил новые меры поддержки региональных предпринимателей. Это, в том числе, поддержка участников СВО, решивших открыть свое дело, поддержка технологического предпринимательства, социальных, многодетных предпринимателей, начинающих экспортеров.

«Правительство РФ делает все возможное, чтобы, несмотря на ограниченные ресурсы, каждое направление так или иначе поддержать. В регионе действует система мер поддержки. Мы ее будем совершенствовать, вместе с вами дорабатывать, дополнять, которая точно не позволит нам всем сказать, что мы можем где-то провалиться. Нет, мы будем только развиваться и расти, и во многом здесь ваш личный вклад, ваше упорство, трудолюбие являются определяющими», - подчеркнул губернатор.

Центральным событием первого дня форума стала пленарная сессия «Комплексный подход к развитию предпринимательства на территории Самарской области». Участники встречи обсудили приоритеты национальных проектов по развитию бизнеса, меры поддержки предпринимательства. О поддержке инвестиционных проектов на территории региона подробно рассказал исполнительный директор регионального Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев. 

В сессии приняли участие представители федеральных структур, региональных органов власти, институтов развития, а также бизнес-сообщество губернии. В онлайн-формате к работе сессии подключились предприниматели и представители органов местного самоуправления из всех муниципальных образований Самарской области. 

Сегодня в Самарской области осуществляют деятельность более 137 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, 310 тысяч самозанятых. Спикеры отметили, что бизнес, во многом благодаря инструментам господдержки, успешно справляется с внешними ограничениями и санкционным давлением, демонстрируя устойчивый рост.

«В Самарской области работают активные предприниматели, а между властью и бизнесом выстроен открытый, прямой диалог. Это подтверждает первый день форума - участниками события, которое мы проводим в смешанном формате, стали более 1400 человек. Впереди еще два дня форума, и я желаю всем плодотворной работы», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Представители крупных предприятий, малого и среднего бизнеса из различных сфер участвовали в тематических секциях, которые были посвящены маркетингу, финансам, искусственному интеллекту в бизнесе и экспорту. В качестве спикеров были приглашены федеральные и региональные эксперты.

«Спектр тем форума в этом году впечатляет, хочется посетить все секции, особенно учитывая, какие спикеры будут выступать. Уже послушал про финансы, стал участником пленарной сессии – приятно, что у нас в регионе можно выстроить диалог с властью и обсудить конкретные вопросы, которые сегодня беспокоят бизнес-сообщество», - рассказал директор компании «Волга документ» Андрей Ерофеев.

Для посетителей в течение всего дня работала выставка производителей региона «Дом самарских брендов». Экспозиция была разделена на 6 тематических зон: сад, кафе, магазин, дом, детская, гараж. Свою продукцию представили 50 локальных производителей.

«Очень полезное мероприятие для нашего бизнеса, хорошая возможность познакомить потребителей с нашей продукцией – мы делаем мебель для сада, а также системы хранения. Для нас участие - это толчок для роста. Приятно видеть коллег по цеху, которые, как и мы, доказывают, что в области выпускают качественные товары по самым разным направлениям и для самого широкого круга потребителей», - поделился опытом участия в выставке директор компании «Рея» Роман Тарасенков.

На площадке форума также работали представители региональных институтов развития бизнеса - каждый желающий мог получить консультацию по мерам господдержки, условиям работы на ведущих площадках и реализации инвестпроектов. 

В этом году форум продлится три дня, с 28 по 30 мая. Второй день пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес», он будет посвящен франчайзингу. Центральной темой третьего дня станет работа на маркетплейсах. Заявку на участие можно подать на сайте forum.mybiz63.ru.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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