В Самаре сотрудники полиции почтили память воинов-интернационалистов

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В день 33-летия вывода советских войск из Афганистана на площади Памяти самарцы почтили память погибших воинов. В памятном митинге приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители органов исполнительной и законодательной власти города, общественных организаций, ветераны локальных конфликтов, а также представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Силантьев.



В приветственной речи звучали слова глубокой благодарности ветеранам боевых действий и их матерям за силу, мужество, самоотверженность и отвагу. Под музыку духового оркестра, состоялась церемония возложения венков и цветов в память о погибших защитниках. 15 февраля – именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для нашей страны окончание Афганской войны



«Мы скорбим по воинам-интернационалистам, павшим в бою. В наше время главное – продолжать вносить вклад в патриотическое воспитание самарской молодежи и сохранять военную историю», – поделился общественник Юрий Валентинович.



После торжественного мероприятия участники боевых действий, ветераны Афганистана, родные и близкие погибших обменивались воспоминаниями, рассказывали молодому поколению, пришедшему почтить память, о том времени, о мужестве и патриотизме героев необъявленной войны.

Фото: ГУ МВД СО