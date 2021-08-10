В Самаре сотрудники ДПС помогли оперативно доставить женщину, у которой начались роды, в больницу

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2 августа к инспекторам дорожно-патрульной службы Самары старшему лейтенанту полиции Ивану Голубь и лейтенанту полиции Ильнару Миникаеву, которые несли службу на улице Уральской, обратился молодой взволнованный мужчина.

Он сказал, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся доехать до роддома из-за дальнего расстояния, будущий отец обратился за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

"Инспекторы, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, начали сопровождение автомобиля с роженицей. Счет шел на минуты. Полицейские в кратчайшие сроки доставили семейную пару до приемного покоя родильного отделения, но малыш успел благополучно появиться на свет по дороге, и инспекторы ДПС передали врачам маму и малыша", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции навестили молодых родителей, поздравили супругов, пожелали ребенку расти здоровым, а также вручили подарки и цветы маме.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО