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В Самаре состоятся премьерные показы фильма «Чайкин остров»

27 февраля 2024 10:56
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В Самаре состоятся премьерные показы фильма «Чайкин остров»

29 февраля в ЦРК «Художественный» состоится премьера короткометражной драмы «Чайкин остров» самарского режиссера Антона Долганова и сценариста Марии Якутиной.

Короткометражная драма «Чайкин остров» основана на реальных событиях.  Алексей - главный герой, после смерти отца отправляется по просьбе мамы вместе с ней на Чайкин остров, где долгие годы располагается лагерь, импровизированный городок с летними самодельными домиками и своим бытом. Отец Алексея на протяжении всей жизни каждый сезон - с апреля по октябрь - проводил время на острове, уделяя мало внимания сыну, а юный Леша не разделял интересы отца. На фоне этого отношения родных людей разладились, а взаимные обиды с годами только помножились.

«Прототип главного героя — наш близкий друг, оказавшийся в похожих жизненных обстоятельствах. Всё детство и юность он провёл на Чайкином острове, это реально существующее место, особый мир, где жизнь течёт и чувствуется совсем иначе. Мы хотим дать это прочувствовать зрителям. К тому же, об отцовской любви, об отношениях отцов и сыновей снято мало историй, а нам кажется важным показать, что у пап этой любви не меньше. И, если после фильма вы подойдёте и обнимите папу, напишите ему смс или вспомните о нём с теплом — значит всё не зря. Мы приглашаем самарцев увидеть фильм на большом экране», - режиссер фильма Антон Долганов.

Бесплатные показы фильма «Чайкин остров» пройдут 4 и 5 марта в 19.00. Зарегистрироваться и получить билет на киносеанс можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/65ca1119c09c02b83324f5af/ . 

Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 80-х, 90-е и наше время. Актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов сыграл главного героя «нашего времени». А главная героиня - актриса Самарского Художественного театра «Витражи» Алла Набокова с помощью грима сыграла киномаму в двух временах. 

В производстве фильма участвовало более 20 человек. Съемки фильма прошли в сентябре 2022 года и заняли пять дней, а после полной готовности он отправился на кинофестивали, в которых участвовал весь 2023 год. На XIX Международном кинофестивале «Молодой киновек» (Краснодар) получил награды в 3-х номинациях: 1 место - Лучшее семейное кино - Антон Долганов, 1 место - Актерское мастерство Алла Набокова, 3 место - Лучший сценарий - Мария Якутина.

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