1 и 2 октября, в преддверии Дня гражданской обороны, в Самаре состоялся Всероссийский этап штабной тренировки. В рамках нее была проверена исправность всех технических средств оповещения, отработана организация работы эвакуационных пунктов и перевод станций метрополитена в режим защитного сооружения, проведен смотр личного состава поисково-спасательного отряда и нештатных формирований.



«Задействовали всю необходимую специализированную технику, штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные формирования. Для оперативного реагирования были оперативно сформированы команды по охране защитных сооружений, развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты гражданам. Учения показали, что силы и средства Самары готовы к выполнению задач гражданской обороны», – подчеркнул руководитель управления гражданской защиты Евгений Вдовин.



Дополнительно с представителями коммунальных служб города прошли тренировки по оборудованию укрытий в многоквартирных домах. В образовательных учреждениях состоялись уроки безопасности. Был проведен смотр готовности мобильного пункта управления главы города Самара, основной задачей которого является оперативное руководство действиями специальных служб и специализированных подразделений, привлекаемых для устранения чрезвычайных происшествий различного масштаба.



Кроме того, в рамках тренировки отработана организация работы пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. В таких пунктах необходимо было пройти 5 постов, где проводился индивидуальный подбор СИЗ, его выдача и сборка. Специалисты также показали, как правильно использовать противогаз.

Фото: администрация Самары