Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»

16 октября 2025 16:59
126
Более 200 участников объединил форум общественных организаций ветеранов и инвалидов в Самаре.

В Самаре при поддержке администрации города для общественных организаций ветеранов и инвалидов, а также некоммерческих организаций состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен». Участники – более 200 человек – вместе с приглашенными экспертами обсудили темы сохранения здоровья и активности в «серебряном» возрасте, вопросы грантовой деятельности и защиты от мошенников. 

 На площадке «Активное долголетие» одним из приглашенных экспертов стал главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», кандидат медицинских наук Александр Муравец. Его доклад был посвящен реализации в Самаре и регионе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Ранее нацпроекты назывались «Демография» и «Здравоохранение», теперь же акценты сместились: мы говорим не только о лечении болезней, но и о сохранении здоровья и продолжительности жизни. Его можно поддерживать в любом возрасте, но для этого нужно желание самих людей. Со стороны государства в Самарской области создана целая инфраструктура поддержания здоровья и раннего выявления заболеваний: здесь и деятельность центров здоровья, и возможность прохождения диспансеризации в выходные и праздничные дни и в вечернее время. На Форуме мы обсудили деятельность некоммерческих организаций, которые считают своим приоритетом информирование самарцев «серебряного» возраста о мерах, поддерживающих физическую активность. Главное, чтобы вся работа велась на основе научных знаний. В частности, при методической поддержке министерства здравоохранения активно работают НКО по продвижению северной ходьбы, адаптирующие китайские системы оздоровления к российским условиям, обучающие граждан основам самоконтроля и многие другие», – подчеркнул Александр Муравец.

Психолог, гештальт-терапевт, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наталья Кистенева провела мастер-класс «Внутренние ресурсы для устойчивости и активной жизни». Координатор отряда волонтеров «серебряного» возраста «Волжское серебро» Дворца ветеранов Татьяна Казакова рассказа о профилактике деменции и укреплении ментального здоровья с помощью проекта «Скородум», а инструктор АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» Юлия Рябова – о том, как защитить себя и не попасться на уловки мошенников.

Также участники познакомились с результатами проекта «Самара в движении», к которому в 2025 году присоединились более 75 тысяч самарцев, в том числе представителей «серебряного» возраста.

В рамках практической части форума участники под руководством специалистов управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования администрации города освоили нюансы работы на платформе «Электронный бюджет».

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

