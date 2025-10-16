В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»

126

В Самаре при поддержке администрации города для общественных организаций ветеранов и инвалидов, а также некоммерческих организаций состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен». Участники – более 200 человек – вместе с приглашенными экспертами обсудили темы сохранения здоровья и активности в «серебряном» возрасте, вопросы грантовой деятельности и защиты от мошенников.



На площадке «Активное долголетие» одним из приглашенных экспертов стал главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», кандидат медицинских наук Александр Муравец. Его доклад был посвящен реализации в Самаре и регионе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».



«Ранее нацпроекты назывались «Демография» и «Здравоохранение», теперь же акценты сместились: мы говорим не только о лечении болезней, но и о сохранении здоровья и продолжительности жизни. Его можно поддерживать в любом возрасте, но для этого нужно желание самих людей. Со стороны государства в Самарской области создана целая инфраструктура поддержания здоровья и раннего выявления заболеваний: здесь и деятельность центров здоровья, и возможность прохождения диспансеризации в выходные и праздничные дни и в вечернее время. На Форуме мы обсудили деятельность некоммерческих организаций, которые считают своим приоритетом информирование самарцев «серебряного» возраста о мерах, поддерживающих физическую активность. Главное, чтобы вся работа велась на основе научных знаний. В частности, при методической поддержке министерства здравоохранения активно работают НКО по продвижению северной ходьбы, адаптирующие китайские системы оздоровления к российским условиям, обучающие граждан основам самоконтроля и многие другие», – подчеркнул Александр Муравец.



Психолог, гештальт-терапевт, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наталья Кистенева провела мастер-класс «Внутренние ресурсы для устойчивости и активной жизни». Координатор отряда волонтеров «серебряного» возраста «Волжское серебро» Дворца ветеранов Татьяна Казакова рассказа о профилактике деменции и укреплении ментального здоровья с помощью проекта «Скородум», а инструктор АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» Юлия Рябова – о том, как защитить себя и не попасться на уловки мошенников.



Также участники познакомились с результатами проекта «Самара в движении», к которому в 2025 году присоединились более 75 тысяч самарцев, в том числе представителей «серебряного» возраста.



В рамках практической части форума участники под руководством специалистов управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования администрации города освоили нюансы работы на платформе «Электронный бюджет».

Фото: администрация Самары