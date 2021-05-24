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В Самаре состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

24 мая 2021 16:47
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Большое внимание комиссия уделила вопросам организации отдыха несовершеннолетних.

24 мая состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних под председательством Елены Лапушкиной.

Участники заседания рассмотрели текущее состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Самара и обсудили вопросы по организации профилактической работы против экстремизма, терроризма и распространения криминальных субкультур среди несовершеннолетних.

За первый квартал 2021 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось более чем на 60 %. Больший процент таких преступлений приходится на кражи. Несмотря на глобальное снижение уровня подростковой преступности, профилактика правонарушений является приоритетным направлением. В общеобразовательных учреждениях проводятся лекции и семинары об административной и уголовной ответственности. Также в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан Центр занятости населения города Самары осуществляет временное трудоустройство, в том числе на летний период.

Большое внимание комиссия уделила вопросам организации отдыха несовершеннолетних. В этом году в Самаре будут осуществлять работу пришкольные лагеря дневного пребывания, где планируется охватить примерно 15 тысяч детей. Также в летнее время будут функционировать 7 учреждений с круглосуточным пребыванием детей, где отдохнуть смогут свыше 4х с половиной тысяч детей. В период летней оздоровительной компании планируется проведение модульных смен по различным общеобразовательным программам. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха детей ежегодно проводится контроль за соблюдением санитарных правил. На этой неделе прошла комиссионная проверка оздоровительных лагерей с представителями федеральных структур, МЧС и Роспотребнадзора.

Одним из главных направлений летней оздоровительной кампании является организация спортивного отдыха. В муниципальных учреждениях будут организованы спортивные смены, также пройдут учебно-тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ олимпийского резерва. На территории Самары будет осуществляться работа тренеров во дворах по месту жительства.

 

Теги: заседание комиссии по делам несовершеннолетних Самара

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