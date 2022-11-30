В Самаре состоялось заседание антинаркотической комиссии

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Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и в молодежной среде является одной из приоритетных задач. Для раннего выявления склонности к употреблению наркотиков в школах проходитсоциально-психологическое тестирование.

В образовательных учреждениях региона проходят классные часы, беседы, защита проектов, конкурсы по профилактике употребления запрещенных веществ, встречи с представителями правоохранительных органов, органов здравоохранения.

Во внутригородских районах Самары продолжается борьба с настенной рекламой.

Любой житель района, обладающий какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, может сообщить об этом в общедовой чат, откуда представители УК, ТОСов, старшие по подъездам передадут сигналы правоохранителям для проверки. Также об можно сообщить анонимно в администрацию Самары по телефону: 337-36-26, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары