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В Самаре состоялось торжественное открытие нового участкового пункта полиции

26 ноября 2024 09:58
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В Самаре состоялось торжественное открытие нового участкового пункта полиции

Участковые уполномоченные полиции уже ведут прием граждан в обновленном помещении по адресу: ул. Южное шоссе, 9, где созданы все комфортные условия для населения и работы сотрудников.

 В мероприятии приняли участие начальник Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин, исполняющий обязанности Главы городского округа Иван Носков, председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев и личный состав отдела полиции по Куйбышевскому району.

Дмитрий Урюпин в своем приветственном слове пожелал участковым уполномоченным полиции успехов в нелегкой, но очень важной службе.

В свою очередь, Иван Носков отметил: «Работа участкового, без сомнения, сложная и ответственная. И для того, чтобы она велась эффективно, должны быть созданы комфортные условия. Задача города - развивать и обеспечивать создание подобных пунктов».

Совместно с Иваном Носковым полковник полиции Дмитрий Урюпин осмотрел служебные помещения и оценил полноту и актуальность, размещенных на информационных стендах сведений.

«В настоящий момент в участковом пункте организованы максимально комфортные для населения условия. Обеспечено наличие просторных помещений с достаточным количеством посадочных мест для ожидания приема. Для удобства маломобильной категории граждан пункт полиции оборудован подъемником», - отметил полковник полиции.

По словам Дмитрия Алексеевича: «Открытие нового опорного пункта полиции на территории микрорайона способствует созданию комфортных условий для приема граждан, а также повышению эффективности взаимодействия участковых уполномоченных полиции и местных жителей».

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