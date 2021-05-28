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В Самаре состоялась презентация третьего этапа проекта «Поехали!» 

28 мая 2021 14:37
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Журналистов и блогеров познакомят с уникальными туристическими маршрутами, во всей красе демонстрирующими природное и культурное богатство СО.

26 мая на базе пресс-центра Издательского дома «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция с презентацией третьего этапа проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области». Проект реализуется департаментом туризма министерства культуры Самарской области и направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

 В ходе проекта журналистов и блогеров познакомят с уникальными туристическими маршрутами, во всей красе демонстрирующими природное и культурное богатство Самарской области, туристско-рекреационный потенциал региона, чтобы потом в своих сюжетах и публикациях они поделились впечатлениями и рассказали жителям о самых удобных сервисах и туристических возможностях.

«В рамках проекта «Поехали!» при непосредственном участии журналистов и блогеров мы расскажем жителям и гостям нашего региона о тех местах, где можно отдохнуть этим летом, но акцент будет сделан на экологический туризм. Стартует проект «Поехали!» 2 июня 2021 года в Шигонском муниципальном районе Самарской области. В ежегодном Послании Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было отмечено создание дополнительной туристической привлекательности горы Светелка, именно туда и направятся участники первого пресс-тура, заглянув на загадочную Шаманскую поляну», - рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Также на пресс-конференции представители туристических объектов, ранее принявшие участие в пресс-турах «Поехали!», поделились опытом и впечатлениями о проекте. 

«Для нас, международного экспедиционного центра «Серебро Севера», проект открыл новые возможности представления нашей необычной территории широкому кругу почитателей экотуризма. Мы получили возможность рассказать о себе не только как о питомнике рабочих ездовых собак, но и как о культурно-просветительском пространстве, знакомящем наших туристов со взаимоотношениями человека и живого мира природы. Сейчас мы подготовили новые летние экомаршруты дог-треккинга, которые проходят по тропам живописных берегов Волги. Ждем проект «Поехали!» на наших тропах!», - поделилась руководитель «Серебро Севера», президент Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест» Светлана Семенова.

Максим Смирнов, руководитель эко-фермы «В моих лугах», также выразил благодарность за участие в проекте «Поехали!». Он отметил его значимость и пригласил посетить эко-ферму в летний период. Также он рассказал, что неподалеку от площадки была восстановлена разрушенная церквушка, и теперь в их планах развитие не только сельского туризма, но и паломнического. 

На протяжении всего третьего этапа участники пресс-туров будут покорять горы Самарской луки, изучат флору и фауну Жигулевского заповедника, познакомятся с историей муниципальных районов и расскажут в своих материалах о туристических точках притяжения нашей области. 

 

 

Теги: проект «Поехали!»  третий этап

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