В Самаре  состоялась презентация совместного образовательного проекта СГЭУ и ГУ МВД

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В Самарском государственном экономическом университете состоялась презентация совместного образовательного проекта СГЭУ и ГУ МВД России по Самарской области по подготовке и формированию внешнего кадрового резерва областного главка.

Школа кадрового резерва областного главка МВД на базе университета – это уникальный проект для студентов, которые хотят в будущем поступить на службу в органы внутренних дел. Обучение в Школе позволит ребятам не только в теории, но и на практике получить знания и навыки, которые пригодятся им в будущей профессии, ведь занятия будут проводить сотрудники и руководители служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

В мероприятии приняли участие врио ректора Самарского государственного экономического университета Елена Кондрашина, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, заместитель начальника Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Баев, куратор Школы проректор СГЭУ Алексей Максимов, представители Министерства образования и науки Самарской области, а также студенты, которые уже зачислены на обучение в Школе.

Врио ректора Самарского государственного экономического университета Елена Кондрашина в своем вступительном слове выразила благодарность руководству ГУ МВД России по Самарской области за совместную работу над новым проектом, подчеркнув, что это первый опыт такого взаимодействия, который позволит изменить обучающий процесс и сделать совместную работу системной именно для тех студентов, которые нацелены на определённый профессиональный путь.

Начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов в своем выступлении подчеркнул, что во время обучения ребята узнают специфику службы в органах внутренних дел, познают тонкости профессии, познакомятся с наставниками, которые поделятся своими знаниями и опытом, смогут пройти практику и стажировку в службах и подразделениях областного главка. Ребятам это поможет проявить себя, а органам внутренних дел - пополниться подготовленными кадрами.

«Мы с руководителями областного главка МВД совпали в желании дать студентам лучшее», - отметила Елена Ширнина - проректор по взаимодействию и работе с государственными и корпоративными структурами.

С первой вводной лекцией перед студентами выступил заместитель начальника Управления по работе с личным составом главка полковник внутренней службы Дмитрий Баев, рассказав основные требования к будущим сотрудникам МВД. Дмитрий Анатольевич ответил на все вопросы студентов.

Среди большого количества желающих были отобраны 60 ребят - студентов третьего курса, которые начнут свое обучение в Школе в марте и на выпуске четвертого курса смогут сформировать качественный кадровый резерв ГУ МВД России по Самарской области. Многие из них уже давно определились с выбором будущей профессии и точно знают, в каком направлении нужно двигаться, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО