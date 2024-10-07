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В Самаре состоялась пресс-конференция победителей первого этапа Всероссийского конкурса МВД «народный участковый-2024»

7 октября 2024 12:14
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В Самаре состоялась пресс-конференция победителей первого этапа Всероссийского конкурса МВД «народный участковый-2024»

Полицейские рассказали об особенностях службы участковых уполномоченных и поделились своими впечатлениями об участии в конкурсе.

В пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» состоялась пресс-конференция победителей первого этапа Всероссийского конкурса МВД «народный участковый-2024».

Гостями студии стали: начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Александр Курбатов, участковый уполномоченный полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Илья Руднев, участковый уполномоченный полиции Отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Нефтегорский» старший лейтенант полиции Евгений Подмарев.

В начале мероприятия Александр Курбатов довел до слушателей краткую информацию о деятельности участковых уполномоченных полиции, привел статистику раскрытых преступлений на территории региона, более подробно рассказал о ежегодном конкурсе «Народный участковый», подчеркнув, что это один из немногих ведомственных конкурсов, в котором решение о победителях принимают сами граждане посредством голосования в Интернете.

Победители первого этапа, в свою очередь, ответили на вопросы об особенностях службы участковых уполномоченных полиции, поделились своими впечатлениями об участии в конкурсе и рассказали об интересных случаях из служебных будней.

С сегодняшнего дня можно проголосовать за самого народного участкового Самарской области, перейдя по ссылке:

https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-2024.-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF

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