В Самаре состоялась первая тренировка механизированной колонны к параду Победы

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Сегодня в Самаре состоялась первая тренировка механизированной колонны в рамках подготовки к параду Победы. В составе парадного расчёта впервые были представлены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Комплексы поступили на вооружение в декабре 2020 года, а 31 января 2021 года они заступили на боевое дежурство в Самарской области. Это позволило в полтора раза увеличить возможности расчетов противовоздушной обороны Центрального военного округа при обороне воздушного пространства над регионами Поволжья.

Тренировка проводилась на аэродроме Кряж. Возглавлял парадный строй военной техники бронеавтомобиль «Тигр». Также в составе колонны прошли пикапы УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М». В первой тренировке не была задействована гусеничная техника. Это боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы Мста-С.

Всего в тренировке были задействованы более 50 единиц боевой техники.