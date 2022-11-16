В Самаре состоится XXV чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»

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В областном центре 19 ноября 2022 г. состоится XXV чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари». Мероприятие состоится по адресу: Самара, ул. Воронежская, 9 (ГКУ СО «Дом дружбы народов»).

Торжественное открытие – в 12:00.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области «Дом Дружбы народов» и региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение»), сам фестиваль проводится при поддержке Администрации г.о. Самара.

Цели фольклорного фестиваля: сохранение и возрождение чувашского языка, литературы, культуры, традиций и обычаев; повышение профессионального уровня руководителей коллективов художественной самодеятельности; торжественное награждение победителей областных конкурсов.

В мероприятии примут участие общественные организации, чувашские фольклорные коллективы (взрослые и детские) Самары и области, представители власти и культурной общественности.

Программа будет вестись на чувашском и русском языках.

12:00 – 12:20 - торжественное открытие;

12:20 – 12:30 – обряд, торжественное награждение победителей областных конкурсов - «Чувашская женщина года» – 2022», «Чувашский парень года» – 2022», «Чувашская девушка года» – 2022»;

12:30 – 15:00 - фольклорный фестиваль-конкурс;

15:00 - выставка чувашских национальных блюд, декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, фотовыставка проведенных мероприятий;

16:00 - подведение итогов фестиваля, награждение победителей фестиваля, выступление эстрадных исполнителей;

17:00 - закрытие фестиваля.

Фото: администрация Самары