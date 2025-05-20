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В среду, 21 мая в 18:30, в Самаре состоится торжественное открытие одиннадцатого сезона фестиваля «Том Сойер Фест». Гостям расскажут о планируемых мероприятиях, о совместном проекте с Третьяковской галереей и самарскими художниками, а также о планах по созданию мурала. Гостей ждут в «Саду наличников» на ул. Чапаевской, 168.



Полная программа:

18:30 — Приветственные слова организаторов

18:45 — О планах на сезон по площадкам (Антон Черепок)

18:55 — О совместном проекте с Третьяковской галереей и самарскими художниками (Татьяна Суркова)

19:05 — О планах по созданию мурала (Ксения Матина)

19:15 — Мастер-классы по изготовлению и росписи сувениров

20:00 — Подведение итогов конкурса шарлоток и вручение подарков победителям.



Вход свободный, предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/3MB4vy. Подробности и актуальные новости доступны в группе ВКонтакте https://vk.com/tomsawyerfest. Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

16+

Фото: администрация Самары