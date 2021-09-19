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В Самаре состоится торжественная церемония закладки камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги

19 сентября 2021 14:00
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В Самаре состоится торжественная церемония закладки камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги

30 сентября 2021 года на территории строительной площадки восстановления Самарской хоральной синагоги состоится торжественная церемония закладки камня.

Вопрос сохранения этого уникального памятника культурного наследия, возвращения ему первоначального вида и функционала неоднократно поднимался общественностью. Достигнутые Правительством и лично Губернатором региона Дмитрием Азаровым договорённости с меценатами позволили приступить к комплексной реставрации объекта. Напомним, что благодаря усилиям региональной власти, реализации на территории региона федеральных проектов уже удалось восстановить десятки объектов культурного наследия. 

 «Наши усилия, предпринятые по реставрационным и ремонтным работам в историческом центре, уже открыли город по-новому как для гостей, так и для самих жителей Самары… Сохранение и развитие исторического центра – это вклад в будущее на десятилетия вперёд. Это то, что мы оставим потомкам», – отмечал Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

По традиции подобные церемонии проходят в торжественной обстановке, как символ доброго начинания и его успеха в будущем. Так, в закладке камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги примут участие главный раввин России Берл Лазар, представители областного правительства, Самарской еврейской общины, самарских общественных организаций.

Самарская хоральная синагога – уникальный объект культурного наследия. Известный российский архитектор Зельман Клейнерман – автор хоральной синагоги – относится к ярчайшим зодчим Самары начала ХХ века. Сложно представить архитектурный облик города без построенных им зданий. Доходный дом доктора медицины М.А. Гринберга на пересечении улиц Самарской и Рабочей, доходный дом книготорговца С.А. Гринберга на улице Молодогвардейской, доходный дом Титулярного советника В.Е. Прахова на улице Самарской – плеяда уникальных архитектурных построек, но самым ярким объектом, безусловно, является синагога на улице Садовой.

У хоральной синагоги непростой путь: здание использовалось и как Дом культуры имени III Интернационала, и даже как хлебозавод Самарского областного территориального объединения макаронных и хлебопекарных предприятий. В 2021 году в отношении хоральной синагоги утвержден проект реставрационных работ, который предусматривает, в том числе, благоустройство земельного участка, находящегося в собственности еврейской общины. По мнению меценатов, принимающих участие в проекте, восстановление памятника архитектуры и благоустройство территорий вокруг синагоги, не просто подчеркнёт красоту нового, отреставрированного архитектурного памятника, но также повысит туристическую привлекательность, усилит рекреационную привлекательность территории, будет способствовать сплочению жителей.

 

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