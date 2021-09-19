В Самаре состоится торжественная церемония закладки камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги

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30 сентября 2021 года на территории строительной площадки восстановления Самарской хоральной синагоги состоится торжественная церемония закладки камня.

Вопрос сохранения этого уникального памятника культурного наследия, возвращения ему первоначального вида и функционала неоднократно поднимался общественностью. Достигнутые Правительством и лично Губернатором региона Дмитрием Азаровым договорённости с меценатами позволили приступить к комплексной реставрации объекта. Напомним, что благодаря усилиям региональной власти, реализации на территории региона федеральных проектов уже удалось восстановить десятки объектов культурного наследия.

«Наши усилия, предпринятые по реставрационным и ремонтным работам в историческом центре, уже открыли город по-новому как для гостей, так и для самих жителей Самары… Сохранение и развитие исторического центра – это вклад в будущее на десятилетия вперёд. Это то, что мы оставим потомкам», – отмечал Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

По традиции подобные церемонии проходят в торжественной обстановке, как символ доброго начинания и его успеха в будущем. Так, в закладке камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги примут участие главный раввин России Берл Лазар, представители областного правительства, Самарской еврейской общины, самарских общественных организаций.

Самарская хоральная синагога – уникальный объект культурного наследия. Известный российский архитектор Зельман Клейнерман – автор хоральной синагоги – относится к ярчайшим зодчим Самары начала ХХ века. Сложно представить архитектурный облик города без построенных им зданий. Доходный дом доктора медицины М.А. Гринберга на пересечении улиц Самарской и Рабочей, доходный дом книготорговца С.А. Гринберга на улице Молодогвардейской, доходный дом Титулярного советника В.Е. Прахова на улице Самарской – плеяда уникальных архитектурных построек, но самым ярким объектом, безусловно, является синагога на улице Садовой.

У хоральной синагоги непростой путь: здание использовалось и как Дом культуры имени III Интернационала, и даже как хлебозавод Самарского областного территориального объединения макаронных и хлебопекарных предприятий. В 2021 году в отношении хоральной синагоги утвержден проект реставрационных работ, который предусматривает, в том числе, благоустройство земельного участка, находящегося в собственности еврейской общины. По мнению меценатов, принимающих участие в проекте, восстановление памятника архитектуры и благоустройство территорий вокруг синагоги, не просто подчеркнёт красоту нового, отреставрированного архитектурного памятника, но также повысит туристическую привлекательность, усилит рекреационную привлекательность территории, будет способствовать сплочению жителей.