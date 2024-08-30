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В Самаре состоится патриотическое мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом

30 августа 2024 19:06
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В школах к этой дате приурочены специальные уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма.

4 сентября 2024 года в 12:00 на базе МБОУ «Гимназия № 4» (ул. Физкультурная, 82) пройдет патриотическое мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Особая дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в Российской Федерации ежегодно, 3 сентября. Установление этой памятной даты непосредственно связано с трагическими событиями, произошедшими с 1 по 3 сентября 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии погибли 333 человека (в том числе 186 детей, 17 учителей). Несколько сотен человек, включая сотрудников спецслужб и других правоохранительных органов, получили ранения.

Организаторы памятного мероприятия, которое состоится в Самаре, подчеркивают: то, что произошло в Беслане, забыть невозможно, как нельзя забыть тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.

Россияне с горечью вспоминают также жертв других терактов, происходивших в Москве, Волгограде, Буденновске, в Чечне, Дагестане и других городах и регионах нашей страны. 3 сентября по всей стране организуются мероприятия, посвященные памяти жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В этот день традиционно проходят митинги, панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится Всероссийская минута молчания. Во многих российских городах в небо выпускают белых голубей и (или) белые шары, которые символизируют мир. В школах к этой дате приурочены специальные уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма.

Таким образом, этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с террористическими угрозами. Обращается внимание и на то, что дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо не только бороться. Гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникновение, и только объединившись, можно противостоять национальному и международному терроризму.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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