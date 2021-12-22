В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»

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23-24 декабря 2021 года состоится Международный форум «Самарское Знамя», посвящённый одному из важнейших этапов в истории нашего государства: русско-турецкой войне конца XIX века и подвигу российских солдат в национально-освободительном движении балканских народов от османского ига, а также значению «Самарского Знамени» в этом движении. Участниками двухдневных мероприятий в онлайн и офлайн форматах станут учащиеся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений области, аспиранты, историки, члены военно-исторических и военно-патриотических клубов, представители всех муниципальных образований области, а также других субъектов РФ и Республики Болгария.

23 декабря в рамках первого дня Форума на базе МБОУ СОШ № 132 состоится «День Самарского Знамени». Запланирована работа выставки, посвященной историческим событиям русско-турецкой войны конца XIX века, истории родного края и Самарского Знамени, а также работа интерактивных площадок. В 13.00 для гостей пройдет экскурсия по школьному музею, а в 14.00 концертная программа Муниципального духового оркестра г.о. Самара для учащихся учебного учреждения.

24 декабря в 12.00 по адресу г. Самара, ул. Красноармейская, 131 (ТРК «Гудок», исторический парк «Россия – моя история») состоится региональная олимпиада на знание истории Самарского Знамени, торжественное награждение победителей, конференция с онлайн и оффлайн участием представителей всех муниципальных образований области, а также других субъектов РФ и Республики Болгария по истории русско-турецкой войны конца XIX века и роли Самарского Знамени в освобождении балканских стран от османского ига. Так же будет организована работа выставки и интерактивных площадок.