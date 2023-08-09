В Самаре состоится "космическая" лекция

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11 августа в 11.00 в Музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» (г. Самара, пр. Ленина, 21) пройдет лекция-презентация членов Общественной палаты Самарской области и представителей ОАО РКЦ ПРОГРЕСС. Тема: Освоение дальнего космоса. Вклад Самарской области в полёт автоматической межпланетной станции «Луна-25» на Южный полюс спутника земли

Участники: Общественная палата Самарской области, ОАО РКЦ ПРОГРЕСС, Нотариальная Палата Самарской области, РОО «Союз народов Самарской области», учреждения образования и культуры Самарской области.

«Самарская область является признанной ракетно-космической столицей нашей страны. Предприятия региона приняли активное участие в осуществлении подготовки и запуска автоматической межпланетной станции «Луна-25». Старт выполняется с космодрома Восточный ракетой-носителем самарского производства. Предыдущий полет «Луны-24» состоялся в 1976 году, и сегодняшний старт является прорывом российской науки и техники. Наша лекция и книга Общественной палаты «Освоение дальнего космоса» расскажет участникам мероприятия о возможностях и истинном достоянии нашей губернии – её талантливых людях!» - считает куратор проекта Павел Покровский.