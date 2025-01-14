В Самаре состоится четвертая встреча ридинг-группы «Читать кино»

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18 января (суббота) в 17.30 состоится четвертая встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+). Ее тема – «Зритель, который слишком много знал: Младен Долар смотрит Хичкока». Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

На встрече посетители обсудят статью словенского исследователя Младена Долара «Зритель, который слишком много знал». Долар анализирует раннюю работу Хичкока «Саботаж» (1936, 12+) – экранизацию романа Джозефа Конрада «Секретный агент» (1907, 16+) – и приходит к интересным выводам о том, что бывает со зрителем, который получает во время просмотра слишком много информации.



Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cGDnbu