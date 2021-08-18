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В Самаре соблюдение санитарно-эпидемиологических мер на объектах потребрынка на особом контроле

18 августа 2021 17:11
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В Советском районе проверили ряд магазинов формата «у дома» на предмет соблюдения установленных ограничений.

Пока в Самаре и регионе действует режим повышенной готовности, профилактические меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, проводятся в активном режиме.

Одно из ключевых мероприятий – мониторинг объектов потребительского рынка на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

18 августа, в Советском районе проверили ряд магазинов формата «у дома» на предмет соблюдения установленных ограничений. Сотрудники встречают посетителей исключительно в средствах индивидуальной защиты, установлены рециркуляторы воздуха, присутствует разметка, а также маски и антисептики для посетителей.

С начала пандемии в Советском районе собрано порядка 380 материалов на нарушителей. По выявленным нарушениям составляются акты, которые впоследствии направляются в Управление гражданской защиты или Роспотребнадзор для составления протоколов об административном правонарушении, затем в суд. За весь период в Советском районе на предпринимателей наложены штрафные санкции в размере более 1 600 000 рублей.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

 

Фото:   администрация Самары

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Теги: масочный режим объекты потребрынка проверка

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