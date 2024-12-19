В Самаре снова искали мигрантов, не вставших на воинский учет

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Военные следователи провели очередной рейд совместно с сотрудниками МВД России по г. Тольятти на дорожно-постовом посту «Жигулевские ворота» по факту выявления мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

19.12.2024 сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно с сотрудниками МВД России по г. Тольятти провели рейдовое мероприятие по выявлению мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда проверено более 50 автомобилей, из которых выявлено 17 граждан Российской Федерации, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат по г. Тольятти,

и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Данные рейды следователями ВСО СК России по Самарскому гарнизону проводятся на постоянной основе.