В Самаре снесут незаконный многоэтажный объект на Карла Маркса, 57

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В Самаре ищут подрядчика, который разработает проект сноса здания на проспекте Карла Маркса, 57, в Железнодорожном районе. Это объект незавершенного строительства из 9 этажей, включая подземные. Он был признан самовольной постройкой. Площадь нежилого здания - 18396,2 кв. м.

Заказчик – департамент градостроительства Самары. Проект нужно разработать за 70 дней. Договор будет действовать до 31 марта 2025 года. Начальная цена контракта - 458 тыс. рублей. Победитель закупки станет известен 21 октября 2024 года.

Работы по возведению здания начались более 20 лет назад. Предполагалось, что тут разместят спортивно-оздоровительный комплекс. Заказчиком стройки выступал департамент градостроительства Самары, но в 2004 году часть обязательств взяло на себя ООО “ГСК Междуречье”.

Проект не прошел госэкспертизу, и в 2009 права и обязанности перешли от ООО “ГСК Междуречье” к некоммерческому партнерству защиты прав дольщиков спортивно-оздоровительного комплекса “Салтыково”.

Затем сооружение было признано самовольной постройкой, а те, кто отвечал за него, обанкротились.

Позднее обсуждались предложения о привлечении инвесторов для завершения строительства, но эти планы реализовать не удалось, пишет СитиТраффик.

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