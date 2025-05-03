В Самаре скончался заслуженный художник России Евгений Горовых

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1 мая 2025 года не стало заслуженного художника России, члена Союза художников России Евгения Даниловича Горовых.



Евгений Данилович родился в Алма-Ате в 1930 году. Окончил Алмаатинское театрально-художественное училище, живописно-педагогическое отделение, учился в Рижской Академии художеств, затем в Московском Государственном художественном институте им В.И. Сурикова.

Он участвовал в открытии вечерней художественной школы в Куйбышеве в 1963 году и преподавал там 23года.

Являлся мастером жанровых, исторических и тематических картины, работы которого известны по всей стране. Его картины украшают музеи страны, опубликованы большими тиражами в репродукциях.

Его вклад в искусство останется в сердцах, плоды его творчества и таланта будут жить и продолжат вдохновлять множество людей, сообщили в Самарском филиале Союза художников России.

Фото: Союз художников России. Самара