Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
В Самаре скончался легендарный участник экспедиции на Северный полюс

7 октября 2025 11:01
359
в Самаре скончался легендарный участник экспедиции на Северный полюс

5 октября 2025 года на 89 году жизни трагически погиб Лапчук Олег Александрович — ветеран Самарского университета, кандидат технических наук, доцент и легендарный участник экспедиции на Северный полюс.
Олег Александрович родился 13 ноября 1936 года. Его жизненный путь был примером служения Родине, науке и образованию. Начинал он как военный летчик-истребитель и курсант Саратовского лётного училища, а в Куйбышевский авиационный институт пришел на должность лаборанта. Благодаря своему таланту, трудолюбию и невероятной энергии он прошел путь до проректора по общим вопросам и заведующего лабораторией №2, многие годы работал под руководством ректоров В. П. Лукачёва и В. П. Шорина. На этой ответственной должности он лично курировал масштабное строительство новых корпусов вуза и знаменитого университетского бассейна, организовывал студенческие мероприятия и координировал работу студенческих стройотрядов. Плоды его научной и организаторской деятельности навсегда остались яркой страницей в летописи университета.
Имя Олега Александровича Лапчука неразрывно связано с легендарной экспедицией к Северному географическому полюсу в 1973 году. Он был парторгом, штурманом и заместителем руководителя экспедиции.
После ухода из КуАИ Олег Александрович внес значительный вклад в развитие здравоохранения и фармации, руководил совместным российско-китайским международным медицинским предприятием «ХАРСАМ», учредил научно-производственное предприятие «ПОИСК», создал биолабораторию для выращивания и изучения микроводоросли спирулины платенсис.
На пенсии Олег Александрович занимался культурно-просветительской деятельностью: проводил в школах открытые уроки, рассказывал о Северном полюсе, авиации и писал мемуары.
Олег Александрович был награжден медалью «Ветеран труда» и знаком отличия «Почётный донор». Он запомнился как человек сильного характера, неиссякаемой воли и огромной личной ответственности. Он умел и любил делать всё на совесть, а его жизненный опыт, отточенный в небе, на заводе и в учебных аудиториях, был поистине неисчерпаем.Светлая память об Олеге Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится в среду, 8 октября 2025 года, в Траурном зале «Олимп» по адресу ул. Лунная, 1а в 12:00 часов.

