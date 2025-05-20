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В Самаре сильный ветер повалил 134 дерева

20 мая 2025 16:35
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По прогнозам синоптиков, непогода сохранится, как минимум, до четверга.

На оперативном совещании в региональном Правительстве. Вячеслав Федорищев потребовал от глав муниципалитетов доклада об обстановке в условиях непогоды. 20 мая на регион обрушился ливень и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Как сообщил глава Самары Иван Носков, в областном центре повалило 134 дерева. Еще 12 рухнуло в Новокуйбышевске, одно - в Волжском районе. Пострадавших в результате буйства стихии не было. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится, как минимум, до четверга.

- Коллеги, всем надо быть наготове. Всем главам администраций быть в контакте с людьми, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, - поставил задачу Вячеслав Федорищев, сообщает sovainfo.ru.

 

Теги: Погода Самара

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