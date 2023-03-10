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В Самаре сегодня стартует международный турнир по кикбоксингу памяти участников СВО

10 марта 2023 15:10
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10 марта в спорткомплексе "Грация" в Самаре состоится матчевая встреча между сборными России и Узбекистана.

Сегодня, 10 марта, в спорткомплексе "Грация" в Самаре состоится матчевая встреча между сборными России и Узбекистана по кикбоксингу памяти участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, защищая жителей ДНР и ЛНР. 

Всего в турнире примут участие 20 спортсменов. В основном кадре выстапят первые номера двух стран, среди них абсолютный чемпион Узбекистана, чемпион Евразии ФирдавсХасимов, три чемпионы мира Магомед Махамаев, Александр Дмитренко и Магомед Абдурахманов. 

Турнир проводится промоутерской компание Battlе при поддержке фонда «ОПОРА» г. Самара. Почетными гостями турнира станут представители правительства Самарской области, кадровые офицеры и ветераны Минобороны России, МВД и Россгвардии. В ходе турнира запланирована культурная часть, где для гостей и участников будут выступать финалистка шоу «Голос» Екатерина Кузина и детско-юношеский ансамбль танцев «Кавказ» (г. Самара).

 

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