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В Самаре росгвардейцы проверили готовность образовательных учреждений к новому учебному году

19 августа 2021 12:44
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В одной из самарских гимназий прошли тактические учения.

Перед началом нового учебного года в регионе состоялись тактико-специальные занятия с целью проверки функциональной готовности образовательного учреждения к возможным чрезвычайным ситуациям. В рамках тренировки отработано взаимодействие сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы и управления вневедомственной охраны с представителями частных охранных организаций.

По легенде занятий, на пульт дежурного управления вневедомственной охраны г. Самара поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожного вызова в одной из самарских гимназий. Бдительный охранник заметивший с помощью камеры видеонаблюдения, что на территорию школы зашли два неустановленных гражданина и пытаются проникнуть в учебное заведение через открытое окно первого этажа, вызвал помощь. Приехавшие на место происшествия наряды вневедомственной охраны задержали условных злоумышленников

В самарском регионе находится 940 объектов образования, из которых более 90 % взяты под охрану росгвардейцев. В городе Самара, 100% образовательных учреждений пользуются услугами вневедомственной охраны. С началом занятий, все  маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут приближены к образовательным учреждениям.

Контроль за деятельностью частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность муниципальных учреждений образования осуществляется Центром лицензионно-разрешительной работы. На сегодняшний день на территории Самарской области под охраной частных охранных организаций находятся 237 объектов образования. Такие организации должны соответствовать целому ряду требований. В первую очередь они должны обладать лицензией на право оказания охранных услуг на объектах, в отношении которых установлены требования обязательной антитеррористической защищенности. Контроль за ними самый пристальный: по результатам проведенных в текущем году контрольных мероприятий, составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, связанных с охраной объектов образования. С руководителями частных охранных организаций, оказывающих охранные услуги на объектах образования, и работниками ЧОО на постоянной основе проводятся инструктивные занятия, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности при охране объектов образования, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии СО

Теги: готовность школ проверка росгвардейцы

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