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В Самаре росгвардейцы провели комплексное занятие для сотрудников ЖД-вокзала

18 ноября 2021 10:11
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В Самаре росгвардейцы провели комплексное занятие для сотрудников ЖД-вокзала

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области организовали и провели комплексное занятие для представителей различных служб железнодорожного вокзала. В ходе мероприятия сотрудники специального подразделения напомнили самарским железнодорожникам о необходимости строго соблюдать требования безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

- Самарский вокзал это не просто крупный транспортный узел. Это серьезный инженерный объект, на территории которого осуществляется множество технологических процессов одновременно. Он обладает уникальной и достаточно сложной инфраструктурой. Именно поэтому, от того, насколько неукоснительно работающие здесь люди, соблюдают существующие требования безопасности зависит, очень многое, - подчеркнули в ходе занятия специалисты инженерно-технического отделения ОМОН (на транспорте).

Кроме того, сотрудники ОМОН (на транспорте) продемонстрировали эффективность работы служебных собак, натренированных действовать в сложных условиях производственного предприятия.

Теги: Росгвардия

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