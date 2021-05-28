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Власти Самары помогают инициативной группе жителей реализовать проект экологического оздоровления территории.
В Самаре решают как сохранить систему озер «Дубовый ерик»
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В Самаре решают как сохранить систему озер «Дубовый ерик»

28 мая 2021 18:33
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Власти Самары помогают инициативной группе жителей реализовать проект экологического оздоровления территории.

Власти Самары организовали серию встреч с инициативной группой жителей Куйбышевского внутригородского района, которые предложили ряд решений для сохранения и экологического оздоровления системы озер «Дубовый ерик». 

Озера, образованные когда-то водами старого русла реки Самара, в настоящее время испытывают значительную антропогенную нагрузку, иссякли родники, ведь новый микрорайон постоянно растет за счет строительства жилья и развития инфраструктуры. Ежегодно весной, после паводка уровень воды в озерах восполняется. Она держится до середины августа – середины сентября, после чего водоемы заметно мельчают, биоравновесие нарушается. Жители обращают внимание на появление неприятного запаха с воды.

«Непосредственно благоустройством парка мы очень довольны – сделали все, что нам обещали. Отличное место, комфортная набережная у озера. Однако, в конце лета вода из него уходит, и это заметно. Обнажается мусор. Поэтому очень хотелось бы, чтобы водоем почистили. У нас соседи на рыбалку ходят, говорят, что рыба есть. Значит, с экологической точки зрения еще ничего не потеряно. Нужен постоянный контроль за состоянием озера, чтобы не было загрязнения, чтобы не застаивалась вода, чтобы оно наполнялось», – поделилась мнением жительница микрорайона «Волгарь» Юлия Платонова.

«Над водоемом постоянно кружат чайки, прилетают грачи, синицы, плавают утки. Также мы видели здесь стайки рыб. Прикармливаем их, когда приходим отдыхать с детьми. Поэтому очень хотим, чтобы озеро привели в порядок. Готовы выйти на субботник в прибрежную зону, собрать мусор», – рассказала местная жительница Екатерина Иванова.

Алгоритм, который позволит решить вопрос экологической реабилитации комплекса водных объектов в целом, сейчас находится в стадии активного обсуждения и принятия управленческих, а также технических решений.

Инициатором последних стал заместитель председателя Общественного совета министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, директор АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов.

«Мы ориентируемся на федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов, который стал составляющей национального проекта «Экология». В рамках проекта совместно со специалистами Администрации Самары подготовлены предложения по благоустройству и очистке водоемов, входящих в состав «Дубового ерика», от донных отложений, береговой растительности. Эти меры позволят водоемам продержаться еще несколько лет, после чего необходимы повторные мероприятия вновь и вновь. А улучшать экологическое состояние нужно системно, чтобы водный объект не деградировал. Поэтому и предложено радикальное решение: еще и за счет разбора ряда дамб, строительства при поддержке «РЖД» мостов на месте «сухих перемычек» обеспечить естественный порядок жизни водоемов, свободный ток воды из русла реки Самара дальше в реки Татьянку и Волгу», – пояснил представитель инициативной группы.

«Также в перечне основных необходимых работ – очистка водопропускных труб под дамбами, укрепление озерных берегов. Для недопущения замора рыбы и разрастания серо-бурых водорослей предусматриваем и избавление дна от иловых отложений, мусора, что положительно повлияет на увеличение кислорода в воде. Рассматриваются предложенные инициативной группой варианты приведения в нормативное состояние гидротехнических сооружений, затворов, которые стоят на входе в старое русло «Дубового ерика» со стороны Волги, системы водоотведения в целом – проведение данных работ станет возможным только после детального обследования объекта и получения заключений специалистов. Кроме того, они должны дать оценку последствий и рисков, связанных с периодом прохождения паводковых вод в Куйбышевском районе», – на этом акцентировал внимание руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

В числе первоочередных мер запланирована расчистка береговой зоны. Жители уже высказали готовность участвовать в этой работе. Специалисты считают, что целесообразно провести ее в сентябре, когда уровень воды в озере снизится. Так станет возможным убрать больше мусора и других посторонних предметов, которые пока скрыты под водой. Кроме того, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары организует очистку водной глади от плавающего мусора. Подрядчик для выполнения этого вида работ будет определен в ближайшее время.

Теги: «Дубовый ерик» озера

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