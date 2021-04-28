В Самаре регулярные дачные перевозки стартуют традиционно 1 мая

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В Самаре регулярные сезонные перевозки на садово-дачные массивы стартуют традиционно 1 мая. Они продлятся до конца октября. Пунктами отправления дачных автобусов являются: ул. Георгия Димитрова, площадь им. Кирова, автостанция «Аврора», Пригородный автовокзал, Дом Печати, завод «Металлург», Хлебная площадь, ул. Бакинская, пр. Ленина, пос. Управленческий.

Перевозки будут организованы по 29 маршрутам, на которых планируется задействовать до 57 автобусов среднего и большого класса.

По опыту прошлых лет, движение автобусных маршрутов, начальным пунктом которых является площадь им. Кирова, будет организовано с ул. Физкультурной:

- маршруты №№ 147, 157, 185к – отправление с ул. Физкультурной (в районе дома № 116);

- маршрут № 182 – отправление с ул. Физкультурной (в районе дома № 117);

- маршруты №№ 146, 198 – отправление с ул. Физкультурной от здания ДК на площади им. Кирова.

Обращаем особое внимание дачников на то, что в период майских праздников перевозки на садово-дачные массивы будут осуществляться 1, 3, 5, 7, 8, 10 мая, при этом 1, 3, 8, 10 мая – по расписанию выходного дня, а 5 и 7 мая – по расписанию среды и пятницы соответственно (за исключением маршрута № 170 – его работа традиционно будет организована во вторник и четверг – 4 и 6 мая соответственно).

2, 9 и 11 мая будут организованы перевозки к городским кладбищам – в эти дни перевозок в дачных направлениях не будет.

Подчеркнем, что стоимость проезда для граждан сохранена на уровне 2019 года. Также в текущем году сохраняется право льготного проезда на садово-дачные массивы с использованием льготных транспортных карт: садово-дачной транспортной карты, социальной карты и карты школьника.

Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс садово-дачных карт и при необходимости пополнить свои карты.

Стоит напомнить, что срок активация транспортной карты равен 12 месяцам с момента совершения последней операции пополнения или активации. После истечения этого срока карта подлежит переактивации в любом пункте пополнения либо на Почте России или в офисах «ОТК».

Пополнить транспортные карты для оплаты проезда по садово-дачным маршрутам возможно также через сайт единого оператора «ОТК» и сервис «Сбербанк-онлайн».

Дежурный офис единого оператора будет работать и в праздничные дни, а именно 4 и 7 мая с 10:00 до 14:00 без перерыва. По возникающим вопросам можно обращаться на «горячую линию»: 8 (800) 700-74-99 (звонок бесплатный).

Услуга перевозок на садово-дачные массивы является очень востребованной в Самаре. В связи с эпидемиологической ситуацией во время рейсов будет организован контроль для обеспечения социального дистанцирования. Риск инфицирования коронавирусом снижается, если пройти вакцинацию. При этом в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Пассажиры, не имеющие масок, в дачные автобусы допущены не будут, билеты им не продадут.

Фото: администрация Самары