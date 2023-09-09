В Самаре реализуется пилотный проект по оказанию первой помощи

Школа первой помощи в этом году открылась в Самарской городской поликлинике №14 . Обучиться навыкам оказания доврачебной помощи могут все желающие.
Врачи проводят занятия с населением 2 раза в месяц. За время работы школы обучение прошли более 100 человек.
Курс включает лекции и практические занятия по следующим направлениям:
- неотложные состояния и первая помощь
- базовые навыки сердечно-легочной реанимации
- работа с манекеном - наложение жгута и повязки, сердечно-легочная реанимация.
«После работы в службе скорой медицинской помощи появились цель и желание - научить жителей оказывать доврачебную помощь себе и окружающим. Повысив уровень знаний населения, мы одновременно сформируем у людей и ответственность за свою жизнь, здоровье близких" , - рассказал и.о. заведующего отделением неотложной медицинской помощи поликлиники 14, врач по медицинской профилактике Сергей Демидов.
Всех желающих приглашают пройти обучение в Школе первой помощи!
Занятия проводятся каждый первый и второй четверг месяца в 12.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311.
Фото: минздрав СО