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В Самаре реализуется пилотный проект по оказанию первой помощи

9 сентября 2023 14:39
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Обучиться навыкам оказания доврачебной помощи могут все желающие.

Школа первой помощи в этом году открылась в Самарской городской поликлинике №14 . Обучиться навыкам оказания доврачебной помощи могут все желающие.

Врачи проводят занятия с населением 2 раза в месяц. За время работы школы обучение прошли более 100 человек.

Курс включает лекции и практические занятия по следующим направлениям:

- неотложные состояния и первая помощь
- базовые навыки сердечно-легочной реанимации
- работа с манекеном - наложение жгута и повязки, сердечно-легочная реанимация.

«После работы в службе скорой медицинской помощи появились цель и желание - научить жителей оказывать доврачебную помощь себе и окружающим. Повысив уровень знаний населения, мы одновременно сформируем у людей и ответственность за свою жизнь, здоровье близких" , - рассказал и.о. заведующего отделением неотложной медицинской помощи поликлиники 14, врач по медицинской профилактике Сергей Демидов.

Всех желающих приглашают пройти обучение в Школе первой помощи!

Занятия проводятся каждый первый и второй четверг месяца в 12.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311.

 

Фото:   минздрав СО

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