В Самаре разыскивают 16-летнюю девушку

166

Она не выходила на связь с 23 марта.

В Самаре 16-летнюю Зарину Ш. ищут сотрудники полиции и добровольцы.



Заявка на поиск подростка поступила в том числе и в волонтерский отряд "ЛизаАлерт".



Приметы девушки: рост 166 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза голубые.



В день пропажи была одета в зеленую куртку, розовую кофту, синие джинсы, кроссовки.



Любую имеющуюся информацию о подростке можно сообщить на горячую линию отряда: 8 (800) 700-54-52, по телефону 112 или в ближайший пункт полиции, пишет Сова.