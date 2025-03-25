В Самаре разыскивают 16-летнюю девушку

Она не выходила на связь с 23 марта.
В Самаре 16-летнюю Зарину Ш. ищут сотрудники полиции и добровольцы.
Заявка на поиск подростка поступила в том числе и в волонтерский отряд "ЛизаАлерт".
Приметы девушки: рост 166 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза голубые.
В день пропажи была одета в зеленую куртку, розовую кофту, синие джинсы, кроссовки.
Любую имеющуюся информацию о подростке можно сообщить на горячую линию отряда: 8 (800) 700-54-52, по телефону 112 или в ближайший пункт полиции, пишет Сова.