В Самаре работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

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В Самаре работает «горячая линия», посвященная профилактике гриппа и ОРВИ, обратиться на нее можно до 13 октября 2023 года. Она проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Консультирование граждан осуществляется сотрудниками Управления Роспотребнадзора по телефонам:8(846)267-42-94, 8(846)337-85-06 и специалистами ФБУЗ по телефону: 8(846)260-38-21 в понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45,перерыв с 13:00 до 14:00.

Специалисты расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации, иммунитете к указанному заболеванию, а также о мерах личной профилактики, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Также они могут предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции в эпидсезон.

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