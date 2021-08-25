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В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»

25 августа 2021 20:08
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Звоните, если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков.

При Администрации Самары организована работа телефона антинаркотической «горячей линии» департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции:
8 (846) 337-36-26.

Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».

Также сообщить информацию можно по телефонам:

ГУМВД России по Самарской области: 278-22-22, 278-22-23,

Отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Самарской области: 278-08-04,

Прокуратуры города Самара: 339-74-90 (в рабочее время), 339-74-93 (в нерабочее время и праздничные дни),

Дежурной части Управления МВД России по городу Самаре: 373-74-79, 334-62-03, 373-76-40.

 

Теги: горячая линия наркотики

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