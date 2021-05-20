В Самаре проводится конкурс на включение в кадровый резерв

58

Департамент культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара информирует о формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.

В кадровый резерв Департамента включаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, и при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание быть включенными в кадровый резерв Департамента, необходимо подать документы в срок до 01 июня 2021 года в сектор муниципальной службы и кадров управления правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента (г. Самара, ул. Куйбышева д.123 каб. № 8).

Дополнительная информация о порядке и условия проведения конкурса размещена на сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Департамент культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара» в разделе «Вакансии, кадровый резерв».