В Самаре проверили готовность крещенской купели под спуском по улице Полевой

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Перед Крещенским сочельником в Самаре подготовили локацию с купелью, которая традиционно оборудуется в районе набережной Волги, под спуском по улице Полевой. Окунание в прорубь – неотъемлемая традиция православных христиан, без которой не проходит один из главных христианских праздников, ежегодно отмечаемых в ночь на 19 января.

Готовность локации сегодня оценили на совместном выездном совещании, которое прошло под председательством руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александра Андриянова.

Все работы в части благоустройства территории было поручено завершить к 16:00 18 января.

Изначально при проведении подготовительной работы учитываются погодный фактор и наличие необходимой толщины льда. Так, на Волге, в районе Полевого спуска, она составляет сейчас порядка 25-27 см, что является достаточным показателем.

Кроме того, уделено внимание обеспечению комфорта горожан, которые пожелают приехать или прийти и окунуться в купель в открытом водоеме. Для этого профильные предприятия и подрядчики были нацелены на работы по очистке от снега и наледи подъездных путей, подходов к площадке и самой территории, по подключению дополнительного уличного освещения, по установке металлических ограждений, аншлагов и по устройству непосредственно купели с определенными параметрами, монтажом деревянного настила, трапа (сходней в воду).

При устройстве купели основные работы были выполнены силами МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз». Предприятие позаботилось о том, чтобы никакое оснащение не причинило людям вреда. Клуб самарских моржей «Белый медведь» установил в проруби глубинный водяной насос. Сейчас, до начала массовых купаний, мотор работает, вода циркулирует, чтобы она не замерзала.

«Люди будут заходить в купель с одной стороны, а выходить – с другой. Купель традиционно обрамляют сосны. Ранее, во время новогодних праздников, они использовались нашими жителями для декора своих квартир. Часть сосен пока не утилизирована, мы разместили их у купели и в качестве украшения, и для защиты от ветра. Помимо этого, в периметре площадки предусмотрели пункты обогрева, контейнерную зону, биотуалетные кабины, которые находятся возле парапета набережной, раздевалки – 6 палаток, отдельно для мужчин и женщин. Все палатки, включая те, в которых будут находиться сотрудники оперативных служб, как обычно, оснащаются тепловыми пушками, – рассказал Александр Андриянов. – Организации, принимающие участие в подготовке территории к празднику Крещения, имеют большой опыт, между ними заранее четко распределили обязанности. Сегодняшнее выездное совещание было заключительным, чтобы окончательно отрегулировать работу всех служб».

Подчеркнем, что вопросы безопасности по всем направлениям – в приоритете.

«Когда люди окунулись, выходят из воды, она стекает на настилы. Чтобы предотвратить образование наледи, рабочие будут постоянно чистить деревянные элементы благоустройства. После Крещения настилы вывезем. Остальное временно, на зимний период, оставим для тех, кто регулярно занимается моржеванием», – сообщил заместитель директора МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз» Евгений Филиппов.

Спланировано дежурство полицейских, членов Добровольной народной дружины, спасателей, работников сферы здравоохранения (Скорой медицинской помощи, Самарского областного Центра медицины катастроф). Работу таких служб решено продлить: в периметре площадки они начинают дежурство с 17:00 18 января 2024 года и далее будут нести вахту до 20:00 19 января 2024 года.

В Крещенскую ночь горожан будут поить горячим чаем – заготовят не менее чем на 2 тысячи человек. Также можно будет угоститься бутербродами.

В несанкционированных местах, где проруби не оборудованы с учетом всех требований безопасности, купание запрещено. Чтобы предотвратить такие случаи, уже ведется патрулирование. Контроль осуществляется во взаимодействии с администрациями внутригородских районов.

В региональной столице в ночь с 18 на 19 января все желающие смогут посетить купели при храмах:

- при храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б);

- при храме в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);

- при храме в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А);

- при храме во имя Архистратига Михаила (пос. Шмидта, ул. Новогородская, 1).

По прогнозам синоптиков, в крещенскую ночь в Самаре интенсивных осадков не будет, ожидается довольно мягкая морозная погода. Однако, от крещенских купаний следует воздержаться тем, кто имеет острые или хронические заболевания, а также тем, кто простужен или недавно выздоровел. Абсолютными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются заболевания почек, сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, беременность, детский возраст. Медицинские работники считают, что любое недомогание, даже самое легкое, должно стать причиной отказа от купания в проруби.

Напомним: православная церковь не утверждает, что омовение в проруби – обязательная часть праздника Крещения. По церковным канонам первостепенно посещение службы в храме и таинство причащения.

Фото: администрация Самары