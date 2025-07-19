В Самаре провели профилактические беседы с детьми об Интернет-безопасности

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Полицейские Самары проводят регулярную профилактическую работу с юными жителями региона, направленную на повышение уровня правовой грамотности подрастающего поколения.

Так, в школе «Дневной пансион - №84» состоялась встреча ребят с представителем отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре Наидой Алимагомедовой. Главной темой обсуждения стала проблема распространения экстремистских материалов в социальных сетях среди молодежи.

В ходе беседы, особое внимание уделили вопросам информационной безопасности и правового поведения в Интернете. Наида Алимагомедова подробно разъяснила подросткам различные формы проявления экстремизма в сети, акцентировав внимание на необходимости проверки публикуемого контента.

Спикер также предостерегла молодежь от публикации личной информации и распространения порочащих сведений в социальных сетях. Интерактивный формат встречи позволил участникам активно включиться в обсуждение. Ребята задавали вопросы о механизмах ограничения доступа к запрещенной информации и юридической ответственности за её распространение.

Сотрудник полиции подчеркнула важность проблемы вовлечения молодежи в незаконную деятельность. Представитель Управления МВД России по г. Самаре предупредила о рисках, связанных с анонимными предложениями о быстром заработке через распространение запрещенных веществ, предупредив, что обещания анонимности и безнаказанности со стороны наркоторговцев являются ложными, а правоохранительные органы располагают эффективными методами выявления участников преступной деятельности.

В завершение встречи участники мероприятия получили важные рекомендации по безопасному поведению в сети и осознанию последствий противоправных действий для своего будущего.